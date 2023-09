"Portare i nostri figli all'asilo è un incubo: non si trova un parcheggio"

Impossibile trovare un parcheggio libero. E la mattina, quando si arriva a destinazione, prima di cominciare una lunga giornata lavorativa, inizia l'estenuante ricerca di un posto auto per poter lasciare la vettura e scendere ad accompagnare i propri figli. Succede a Monza e a portare alla luce il problema, facendosi portavoce anche del disagio vissuto da altri genitori della stessa scuola, è stata una mamma.

"Ho una bambina di 3 anni che frequenta la scuola dell’infanzia Giotto, in via XX settembre a Monza. Il problema: impossibile trovare un parcheggio nei pressi della scuola. Non ci sono parcheggi a disco orario per permettere ai genitori di accompagnare i bambini in aula, quelli che ci sono vengono utilizzati dai proprietari degli esercizi commmerciali che probabilmente scendono a cambiare il disco orario ad ogni ora" scrive la donna.

"Le uniche opzioni sono un silos a pagamento, il parcheggio del vicino supermercato (sempre a pagamento) che comunque dista 10 minuti a piedi dall’ingresso. Ho già scritto al comune segnalando il problema" ha aggiunto.

"Per noi, ogni mattina, significa passare interminabili minuti a cercare un posteggio, perché non tutti possono permettersi il lusso di andare a piedi o in bicicletta. I pochi parcheggi presenti nella via non sono a pagamento e probabilmente vengono utilizzati da chi si reca in stazione. Sarebbe bello che fossero predisposti dei posteggi di “carico e scarico” , almeno negli orari di ingresso ed uscita dei bambini. L’utilizzo di un servizio pubblico necessario, come la scuola, non può e non deve essere ostacolato da una logistica inesistente" ha concluso.