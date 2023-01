Il parcheggio in pieno centro trasformato in discarica

Cestini strapieni di rifiuti domestici (e non solo). Per terra altri sacchetti di plastica. Appoggiate sui muri le doghe di alcuni letti, un frigorifero, diverse valigie e sedie. Ennesima discarica abusiva denunciata dai monzesi sui social.

Ma questa volta non in periferia, ma proprio in pieno centro. Nel parcheggio di piazza Castello, quello dove ogni giorno molti pendolari posteggiano l'auto e poi attraversano la strada per andare in stazione. Un'area di sosta a pochi passi dal Duomo, ma che da tempo è presa di mira dagli incivili che la utilizzano come spazzatura domestica e come discarica quando cambiano l'arredamento.

La denuncia sulla pagina Facebook 'Monza segnalazioni' dove un utente ha postato le foto del degrado nel centralissimo parcheggio invocando non solo il rispetto delle regole da parte dei cittadini, ma anche maggiori controlli e l'installazione di telecamere. "Quei mobili - spiega il monzesi - sono stati abbandonati da prima di Natale".

Il problema delle discariche abusive in città a Monza è una vera e propria piaga. Nelle scorse settimane i promotori del progetto 'MappiaMo i rifiuti' hanno consegnato l'amministrazione comunale di Monza il risultato del loro lavoro: l’elenco delle 65 vie (o zone) dove abitualmente da più di un anno i cittadini segnalano la triste abitudine di abbandonare i rifiuti. Il progetto è nato grazie ad un gruppo di lavoro composto da referenti delle associazioni Plastic Free ODV, Legambiente Monza, Controllo di vicinato, e Monza è al buio. Sono oltre 80 le segnalazioni che sono giunte al gruppo e che - adeguatamente filtrate - hanno 'ridotto' a 65 le aree sensibili di Monza dove vengono abitualmente abbandonati i rifiuti. Tra le aree 'preferite' dai maleducati ci sono naturalmente la Cascinazza, la via Nievo (nei pressi di una delle entrate secondarie del cimitero), la zona adiacente alla discarica, via della Blandoria tra i comuni di Monza e Villasanta nei pressi dell'Istituo superiore Mapelli, l'area di via Rosmini, particolarmente flagellato il quartiere di San Fruttuoso (con la Boscherona, via Tanaro e via Tevere). A queste si aggiuunge adesso anche quella del centralissimo parcheggio di piazza Castello.

Intanto stasera, martedì 10 gennaio, alle 18.30 a Monza in comune si riunirà la commissione consiliare per discutere il futuro dell'appalto rifiuti.