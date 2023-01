Parcheggio selvaggio e sui social si invoca l'intervento di Attilio Fontana

Il parcheggio selvaggio e indisciplinato è una piaga diffusa in tutta la Brianza. E c'è chi dopo le ennesime segnalazioni ha deciso di affidarsi ai social taggando direttamente il presidente della Lombardia. "Attilio Fontana con il passeggino non si passa". Questo il post pubblicato nei giorni scorsi sulla pagina Facebook 'Besana Brianza Informa'. Sul post le immagini di auto parcheggiate sulla rinnovata via Viarana dove, peraltro, è vietata la sosta e sono state posizionate le transenne. Dalle immagini si notano auto sui marciapiedi, anche in prossimità della curva e vicino alle transenne.

Il post, naturalmente, ha suscitato non poche polemiche, con cittadini che solidarizzano con la mamma che a causa della maleducazione di qualcuno è costretta a camminare con il passeggino in mezzo alla strada. Il tema del parcheggio selvaggio in via Viarana ormai prosegue da tempo. Dopo gli interventi di restauro del borgo l'amministrazione ha eliminato le aree di sosta lungo la via sollevando parecchie critiche da parte dei residenti che devono parcheggiare nell'area di sosta dell'ospedale, o nei pochi parcheggi a disco orario posizionati lungo la via.

Ma il problema della sosta ricompare poi la sera quando non è la prima volta che qualcuno posteggia nelle aree di divieto e c'è persino chi, come successo qualche settimana fa, ha spostato le transenne e le ha messe in mezzo alla strada.