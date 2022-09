In Brianza apre un altro parco dell'acqua

Dopo l’apertura a metà luglio, per il parco dell’ acqua di Bernareggio-Carnate-Ronco Briantino è arrivato il momento del taglio del nastro. Nell’ambito della kermesse Ville Aperte in Brianza, la nuova opera riconducibile alle green and blue infrastructure, domenica 18 settembre alle 17 verrà ufficialmente presentata (in caso di maltempo l'evento verrà rinviato a sabato 24 settembre alle 17). Ai saluti di rito delle autorità, farà seguito uno spettacolo con l’esibizione del Corpo Musicale Santa Cecilia in Brianza insieme alle sbandieratrici delle 4K Performance Ensamble. Trenta minuti di live show con un sipario a tema dal titolo “I am water”, proposto in anteprima ai campionati europei, nei Paesi Bassi.

L’evento è ad accesso libero per grandi e piccini con tanti gadget, box merenda e l’immancabile acqua a km zero di BrianzAcque. Il Parco, con al centro un bacino di infiltrazione per la raccolta delle acque di pioggia, è stato concepito per contrastare gli effetti del cambiamento climatico e per rigenerare frange di territorio agricolo con funzioni a uso comunitario, partecipativo e culturale. Il progetto, dal costo complessivo di 2,26 mln ha visto il cofinanziamento di Regione Lombardia. Per gli aspetti più naturalistici, BrianzAcque si è avvalsa della collaborazione del P.A.N.E. (Parco Agricolo Nord Est).