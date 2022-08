Auto nel Parco e traffico per il cantiere del nuovo viale alberato

Da oggi il Parco di Monza riapre alle auto. A partire da lunedì 29 agosto il grande polmone verde brianzolo riaprirà al traffico veicolare. I mezzi potranno circolare dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 10 e dalle 16 alle 19.30.

Intanto, sempre da oggi, importante novità per gli automobilisti e i motociclisti che circoleranno in via Buonarroti a Monza. Al via il cantiere per la realizzazione del grande viale alberato da anni atteso dai residenti. I lavori proseguiranno fino a novembre. Dalle 8 del 29 agosto alle 18 del 18 novembre (a seconda dello stato di avanzamento lavori e comunque fino a fine lavori) è vietato il transito in via Buonarroti a partire dall’intersezione con via Rota e sino in via Buccari; e sempre in via Buonarroti a partire dall’intersezione con via Borsa sino a via Galilei. Pertanto tutti i veicoli che transitano in via Borsa giunti all’intersezione con via Buonarroti, hanno l’obbligo di proseguire dritto e/o di svoltare a sinistra; quelli che transitano in via Buonarroti giunti all’intersezione con via Borsa hanno l’obbligo di svoltare a sinistra e/o a destra.

Inoltre è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in ambo i lati di via Buonarroti, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Mentana e l’intersezione con via C. Rota; è consentita la velocità massima di 20 Km/h in tutta l’area di cantiere.