Il parco cittadino abbandonato che rischia di andare a fuoco

Barbecue abusivi su prati ormai arsi dalla siccità, rifiuti abbandonati ovunque e il rischio che, magari per un mozzicone gettato per terra, si inneschi un incendio. Sos rischi incendi al parco della Boscherona di Monza. Il polmone verde nel cuore di San Fruttuoso, molto frequentato nel fine settimana da chi organizza barbecue abusivi, potrebbe trasformarsi nel luogo di una tragedia.

A lanciare l'allarme Mirco Bertazzoni che sul gruppo Facebook “Monza segnalazioni” pubblica un reportage sullo stato di degrado (e di pericolo) di quell'area all'indomani dell'ennesima domenica di festa e di baldoria. Le immagini parlano da sole: resti di fuochi accesi sui prati; lattine, piatti e bottiglie gettate per terra o che fuoriescono dai cestini dei rifiuti. Oltre a quegli "strani movimenti" pomeridiani e serali che da tempo vengono denunciati dai residenti. "Purtroppo come ogni lunedì si segnalano gli stessi problemi ad oggi purtroppo non ancora ascoltati - scrive Bertazzoni - Attendiamo l’evento catastrofico per vedere l’intervento dell’amministrazione?".

Abbandonata da anni

La situazione di degrado e di abbandono alla Boscherona ormai prosegue da tempo. MonzaTpday ha più volte raccolto le denunce dei residenti. Quell'area, angolo di verde in città frequentata da famiglie e da ragazzi, sembra essere stata dimenticata dalle istituzioni. Già a maggio la denuncia di un residente che in 3 anni aveva inviato 450 segnalazioni in comune senza che però la situazione migliorasse.

"Il Parco della Boscherona non è più un luogo tranquillo per le famiglie – aveva spiegato a maggio Roberto Civati referente del Controllo di vicinato -. Dopo la chiusura del barbecue, ci sono comunque gruppi molto numerosi di stranieri che d'estate e nei fine settimana affollano l'area per organizzare picnic e comunque grigliare, e spesso finiscono la giornata ubriachi. Arrivano in auto, attraversano la via anche contromano, parcheggiano ovunque rendendo impossibile, come già avvenuto in passato, anche il passaggio delle ambulanze e dei mezzi dei vigili del fuoco. Malgrado, a neanche 50 metri di distanza, siano stati realizzato diversi parcheggi che, puntualmente, rimangono liberi". Ma al parco della Boscherona i problemi non ci sono solo nel fine settimana.

Spaccio e traffici illeciti

"C'è il problema dello spaccio di droga – conclude -. Abbiamo notato anche una sorta di mercato abusivo delle auto e più di una volta sono stati appiccati incendi. Ogni settimana chiamiamo le forze dell'ordine che escono ma diventa difficile la gestione di pochi uomini in divisa contro gruppi di decine di persone spesso ubriache". Civati ribadisce che l'intervento deve essere prima di tutto preventivo. "C'è un divieto di accesso, servono persone autorizzate che non facciano entrare". Quando il parco è pieno diventa pressoché impossibile far rispettare i regolamenti.