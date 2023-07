Il parco brianzolo che chiude tre giorni: "Intervento di sanificazione"

Parco chiuso per sanificazione straordinaria. Ad Agrate Brianza il municipio ha comunicato che l'area giochi del parco Aldo Moro sarebbe rimasto chiuso per tre giorni per effettuare un intervento - in via precuazionale - di sanificazione. L'area è stata chiusa alle 13 di mercoledì 5 luglio e la riapertura è prevista per sabato 8 luglio.

Per la giornata di venerdì è in programma, spiegano dal municipio, un intervento di sistemazione della sabbia. Nei giorni scorsi infatti alcune famiglie avrebbero segnalato - anche sui social - la comparsa di pruriti insoliti riscontrati sui propri bambini dopo che questi avevano giocato nell'area verde e nella sabbionaia. Segnalazioni a cui erano seguite le verifiche del comune con Ats. La sanificazione, specificano dal municipio, verrà effettuata in via precauzionale. "La riapertura dell'area è prevista per sabato 8 luglio 2023". E i bambini potranno tornare a giocare.

La moria di conigli

Qualche settimana fa sempre nell'area del parco era stata segnalata la presenza di conigli trovati morti. Una moria riscontrata sia nella zona del parco A.Moro e nel vicino giardino della scuola elementare. "A seguito di confronto con l'ATS, servizio veterinario, è confermato che è in corso, come in altri comuni, una epidemia di mixomatosi. L'azienda ha ribadito che si tratta di una malattia che colpisce solo i conigli, l'uomo e le altre specie animali non corrono alcun pericolo" avevano spiegato dal municipio in data 7 giugno a seguito delle segnalazioni.