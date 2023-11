Allerta arancione per vento forte: a Monza chiude il Parco

Raffiche di vento fino a 60km/h e allerta arancione per vento forte a partire dalle 18 di venerdì 24 novembre anche a Monza e in Brianza. La protezione civile di Regione Lombardia ha emesso un avviso di critictà che riguarda anche la provincia MB ed è valida fino alla notte di sabato 25 novembre. A Monza, in considerazione delle previsioni meteo, sono stati chiusi il Parco e i Giardini Reali.

Vento forte, chiuso il parco

Con un’ordinanza contingibile e urgente il sindaco Paolo Pilotto ha disposto la chiusura del Parco di Monza e dei Giardini Reali per la giornata di venerdì 24 novembre a partire dalle ore 16. La chiusura è estesa anche alle aree verdi e ai due cimiteri cittadini. La decisione è stata presa a seguito del comunicato di allerta arancione emesso dalla Protezione Civile Regionale per oggi. Previste raffiche di vento potenziali superiori ai 60 km/ora, sopra la soglia di sicurezza dei 40 km/ora. Resta aperto al traffico veicolare Viale Cavriga.

Le previsioni

"Per la restante parte della giornata di oggi 24/11, si prevedono venti moderati o forti da Nord sulle Alpi già dal pomeriggio, in particolare oltre i 1500 metri su Alpi Retiche di confine, con raffiche massime fino a 80-90 km/h. A partire dal tardo pomeriggio-sera è atteso un brusco rinforzo del vento da Nord anche nelle valli, dove assumerà diffusamente carattere di foehn, progressivamente anche su buona parte della pianura centro-occidentale tra la tarda serata e le prime ore di sabato 25/11. Si prevedono diffusamente velocità medie orarie superiori ai 35 km/h e raffiche su Alpi e Prealpi (con l'esclusione delle Prealpi Bresciane) fino a 80 km/h nel pomeriggio in quota, in serata anche nelle valli; saranno probabili e diffuse anche su buona parte della pianura centro-occidentale, con alta probabilità di valori diraffica massimi superiori 60 km/h (si prendono in considerazione anche le prime 6 ore di sabato 25). Per quanto riguarda la zona omogenea del Nodo Idraulico di Milano, si specifica una moderata probabilità di raffiche superiori a 80 km/h, seppur per un limitato periodo di tempo di 1-2 ore tra le 18:00 e le 03:00, con bassa possibilità di raggiungimento di velocità massime fino 100-110 km/h. Si specifica il possibile raggiungimento, seppur con probabilità bassa o molto bassa e in forma più isolata, delle medesime velocità su prealpi occidentali e pianura centrooccidentale" spiegano dal centro metereologico lombardo.

"Per la giornata di domani 25/11 nella notte sono previste forti raffiche da Nord su bassa pianura occidentale a Appennino. Si attendono, nel corso della mattinata e nel pomeriggio, condizioni ventose su buona parte della regione, con velocità medie orarie generalmente comprese tra 20 e 40 km/h e raffiche massime fino a 60 km/h. Si prevedono, localmente su Appennino e su Alpi/ Prealpi oltre i 1000 metri, possibili raffiche fino a 70 km/h. Si segnala che i venti assumeranno quasi ovunque caratteristiche di foehn, specie nella valli alpine e prealpine più esposte. In serata si attende una attenuazione della ventilazione a tutte le quote eccetto che su Alpi Retiche, dove permarrano venti forti oltre i 1500 metri e raffiche massime fino a 70 km/h".