I vigili del fuoco con le autobotti del distaccamento di Carate Brianza, di Bovisio e di Lazzate e l'autopompa da Lazzate sono ancora al lavoro per lo spegnimento di un grosso incendio al Parco delle Groane nella zona di Misinto. Arrivati gli aiuti anche da Lissone e dai volontari di A.I.B. del parco. Al momento non si conoscono altri dettagli ne la natura dell'incendio. In aggiornamento.