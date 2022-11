Nel parco della droga compare (anche) un bambi

Per fortuna non ci sono solo spacciatori, siringhe e bilancini di precisione. Nel Parco delle Groane corrono liberi anche i cerbiatti. Proprio come quello immortalato da un cittadino e postato sul gruppo Facebook 'Succede a Barlassina... (ditelo al Trenta)’.

Un video girato nella mattinata di martedì 1 novembre quando, durante un passeggiata con il cane, l'uomo ha incrociato proprio all'ingresso del Parco delle Groane, quel bellissimo esemplare. Il video è stato girato a 200 metri dall’entrata di via Paganini. L'uomo alla vista dell'animale si è fermato. Anche il cane. Poi, questione di secondi, quel cerbiatto (o forse daino o capriolo) mimetizzato dal foliage autunnale ha attraversato il sentiero e si è girato per guardare verso l'uomo. Poi di corsa si è nascosto in mezzo alla vegetazione.

Un incontro dolcissimo. che ha conquistato anche la rete. Tanti i commenti e le visualizzazioni. E per una volta il Parco delle Groane non è finito nelle pagine di cronaca nera.