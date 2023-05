Il mistero dell'auto affondata nel laghetto del parco brianzolo

Era lì probabilmente da tempo. Forse da anni. Ma soltanto un raggio di sole che negli scorsi giorni ha illuminato lo specchio d'acqua della ex cava, nel parco Increa, a Brugherio, ha mostrato, sul fondo quella sagoma che sembrava proprio un'auto affondata. E così quando un passante ha incrociato una pattuglia dei carabinieri nel tratto, martedì pomeriggio, ha raccontato ai militari quello che aveva visto e si è attivata la macchina dei soccorsi.

Al parco Increa sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Monza per effettuare le verifiche sull'autovettura individuata sul fondo del laghetto, facendo alzare in volo anche un elicottero. I sommozzatori dei pompieri hanno raggiunto l'auto accertando che all'interno non vi fosse nessuno. La vettura - una Volkswagen - era priva di targa e, secondo quanto emerso, stando alle condizioni in cui versava, è probabile che fosse immersa da diverso tempo. Probabilmente anni.

Sono in corso accertamenti per risalire al proprietario della vettura e ricostruire la dinamica che ha portato il veicolo a finire nel laghetto e la circostanza. Il veicolo nei prossimi giorni verrà rimosso.