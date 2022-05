"Tre parcometri in piazza: tutti rotti, abbiamo dovuto andare via"

"Venerdì siamo venuti in centro a Monza per lavoro. Abbiamo parcheggiato l'auto in piazza Cambiaghi ma su tre parcometri presenti nell'area di sosta nessuno funzionava. Alla fine, per evitare di prendere la multa, siamo andati a parcheggiare in un altro parcheggio, sempre a pagamento, più lontano e scomodo rispetto alla nostra meta".

Questa la segnalazione ricevuta dalla redazione di MonzaToday. Il centralissimo parcheggio purtroppo è stato preso di mira dai vandali. Parcheggiare quindi diventa "rischioso": non potendo dimostrare di aver pagato la sosta, la multa è dietro l'angolo. "In piazza ci sono tre parcometri - spiegano -. Uno era fuori uso, l'altro era stato vandalizzato e il terzo era privo di carta per la stampa della ricevuta. Non sapevamo a chi chiedere e come comportarci. In piazza c'erano altre persone nella nostra stessa situazione: alcuni hanno preferito comunque parcheggiare l'auto rischiando la multa, noi abbiamo cercato un altro parcheggio. Non abbiamo visto cartelli che indicassero recapiti telefonici da contattare per capire se, vista la situazione, avremmo potuto ugualmente lasciare l'auto in quella piazza".

Piazza Cambiaghi da anni è al centro di lamentele da parte dei residenti (ma non solo). Motivo la presenza di persone senza fissa dimora che vandalizzano l'area e disturbano i passanti.