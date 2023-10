La presunta "parentopoli" nel concorso per diventare agente di polizia locale

Il comune di Monza assume 14 nuovi agenti di polizia locale e scoppia la polemica. A sollevarla l’Usb (Unione sindacale di base) che, con una nota ufficiale, denuncia una presunta irregolarità nel concorso. Una questione molto delicata dove l’Unione sindacale di base solleva dubbi in merito alla procedura del concorso e ad eventuali ricorsi che potrebbero arrivare. Secondo quanto riportato nella nota ufficiale diffusa dall’Usb “La commissione d’esame che dovrà valutare i candidati è formata da componenti interni al comando che sarebbero chiamati selezionare parenti e amici”. Un’accusa gravissima.

“Nonostante i dubbi sollevati dai sindacati e dai partecipanti stessi, ancor prima che iniziassero le prove di concorso, e la proposta di sostituire la commissione interna con una esterna che potesse sgomberare il campo da ogni contestazione presente e, soprattutto, futura, l’amministrazione ha voluto perseguire la strada già intrapresa non garantendo quindi una procedura assolutamente trasparente – si legge nella nota ufficiale dell’Usb -. Tutto ciò evidentemente porterà a ricorsi e ulteriori danni alle casse comunali, tutto a discapito dei cittadini. Oltre al fatto che si potrebbe arrivare al blocco delle assunzioni creando altro disagio ai lavoratori della polizia locale sotto organico da anni, costretti a turni estenuanti e ormai stremati”.

La redazione di MonzaToday in merito a questa vicenda ha contattato direttamente il comune di Monza. “La procedura selettiva per la copertura di 14 posizioni di agente di polizia locale nasce nell’ambito del nuovo istituto dell’“elenco di idonei” introdotto dall’art. 3bis del D.L 80/2021 – si legge nella nota ufficiale -. Per il profilo professionale Agente di Polizia locale l’elenco è nato a seguito di una selezione per esami, in forma aggregata con Anci Lombardia, il Comune di Rho e il Comune di Legnano: vi hanno partecipato 343 candidati. L’esito della procedura selettiva psico-attitudinale, gestita da una commissione composta da esperti, si è concluso nel maggio 2023 con l’approvazione di un elenco di idonei di 217 persone, che hanno potuto partecipare alle procedure di interpello del Comune di Monza e di altri enti aderenti all’accordo, amplificando le loro possibilità di accesso a un impiego pubblico. L’individuazione dei candidati da assumere, infatti, prevede la pubblicazione di un avviso di interpello, da parte del Comune di Monza o da parte di uno degli altri comuni aderenti a cui fa seguito una prova scritta od orale per la formazione di una graduatoria da cui attingere per la copertura delle posizioni di cui l’Ente necessita: all’interpello del Comune di Monza hanno partecipato ben 127 candidati che hanno manifestato il proprio interesse alle posizioni presso l’Ente. Contemporaneamente il Comune di Legnano ha aperto un avviso di interpello, la cui graduatoria è già stata pubblicata sul sito istituzionale, rivolto a tutti i soggetti presenti in elenco. Tutte le fasi selettive in corso rispettano scrupolosamente le norme in vigore, comprese quelle di imparzialità, in materia di selezione del personale per il pubblico impiego”.