Parrucchiere dal cuore buono: "trasformano" il negozio in dispensa per la cucina da campo

Hanno trasformato la loro parruccheria di Monza in un magazzino: qui raccolgono gli alimenti destinati alla cucina da campo degli alpini di Monza dove gli chef del gruppo Ristoratori Uniti preparano pranzo e cena per gli infermieri e i medici degli ospedali di Monza e Vimercate, e per i volontari delle Croci. Pasti che poi vengono consegnati dai volontari della Curva Pieri e da quelli mdell'associazione Bran.Co Onlus.

Non è la prima volta che le sorelle Sonia e Silvana Diligenti aprono le porte del loro salone “Sonia Hair” di via Cavallotti 136 per fini sociali. Da anni sono il punto di raccolta dei panettoni e dei pandori di PizzAut, dei tappi di plastica e di sughero,de i doni per le tombolate di diverse associazioni. Anche quest’anno, malgrado le difficoltà e il periodo non certo positivo per gli affari, hanno comunque pensato di utilizzare la loto notorietà social (Sonia è amministratrice del gruppo EasyMonza) e lo spazio del loro negozio per invitare i monzesi a riempire la dispensa della cucina da campo.

È bastato un post su Facebook per scatenare la corsa a riempire il carrello. Servono pasta corta e pasta lunga, lenticchie, piselli, fagioli, polpa e passata di pomodoro, burro, detergente per la cucina, carta assorbente, grembiuli…. “Poi al resto – come ha ricordato Paolo Meregalli, l'altro amministratore del gruppo EasyMonza – ci pensano gli chef”.

La macchina della solidarietà si è subito messa in moto: tra una piega, una tinta, e un colore Sonia e Silvana raccolgono e accatastano nel loro negozio i sacchetti della spesa che poi verranno ritirati dal team di volontari e consegnati alle sapienti mani dei cuochi brianzoli.

“Lo facciamo con immenso piacere – spiegano le sorelle Diligenti -. È nel nostro spirito e nello spirito del gruppo EasyMonza, il nostro motto è darsi da fare. Un impegno fondamentale in questo momento; è un modo per far sentire la nostra vicinanza ai nostri angeli in corsia e sulle ambulanze”.

Lanciando anche tre hastage per rendere la raccolta fondi virale: #escilalista (con video sulla pagina Facebook di EasyMonza con l'elenco dei prodotti da consegnare); #faandaiman (che in dialetto ricordando la laboriosità dei brianzoli) ; #fannomagia (riferito ai cuochi che in cucina trasformando prodotti scemplici in leccornie).

Non serve prenotare: fatta la spesa basta suonare il campenello del negozio (negli orari di apertura) e lasciare il pacchetto alle parrucchiere dal cuore generoso.