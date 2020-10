Vestiti da zombie "spaventano" il covid e diffondono allegria

Travestiti da mostri, streghe, zombie per tutto il giorno taglieranno capelli e faranno pieghe ai clienti che, proprio nella giornata di Halloween, hanno prenotato l’appuntamento. Un modo per celebrare – al tempo del covid – la festa tanto in voga nei Paesi anglosassoni e ormai diventata una tradizione anche in Italia.

I costumi sono già pronti, il salone sabato sarà addobbato a festa, con Alessandro e il suo team che faranno di tutto per tenere fuori dal negozio l’ansia e la tristezza che questa pandemia sta diffondendo. Alessandro Montenegro non è nuovo a queste iniziative: il parrucchiere 39enne - che gestisce il negozio “I creatori di immagine” in via Lecco a Monza – già durante il primo lockdown aveva cercato di stare accanto ai suoi clienti con la pubblicazione di video per fornire trucchi e suggerimento per la migliore gestione (estetica e psicologica) della ricrescita e di altri piccoli problemi legati alla chioma.

Adesso cerca di “spaventare” la pandemia a suon di travestimenti e di ironia. “Da sempre festeggiamo Halloween – racconta -. Alla fine della giornata organizzavamo un aperitivo in salone festeggiando con tutti i nostri clienti. Quest’anno, purtroppo, non si potrà fare ma io non rinuncio. Addobberemo il negozio; io e il mio staff, come in passato, ci travestiremo e truccheremo lasciando a bocca aperta i nostri clienti. Non ci sarà l’aperitivo ma proietteremo un video realizzato nei giorni scorsi, sempre nel pieno rispetto delle indicazioni covid. Nonostante le mascherine e il distanziamento si percepiva un’aria di allegria e di gioia: da qui la convinzione che, anche se in modo diverso, Halloween lo dovevamo celebrare”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In molti gli hanno chiesto se anche in questa emergenza avrebbe ripetuto il rito di Halloween; Alessandro, con un lungo post sul profilo Facebook del negozio, ha spiegato perché, proprio questo Halloween, voleva fortemente regalare gioia e divertimento ai suoi clienti. “Quella domanda mi ha fatto riflettere – conclude -. Abbiamo deciso di festeggiare Halloween per scatenare la nostra immaginazione e quelle dei nostri clienti. Trasmettere positività in un periodo come questo non è certo facile e riuscirci è qualcosa di davvero grandioso”.