Limbiate, nessuna abilitazione e senza documenti dal parrucchiere: negozio chiuso

Un altro parrucchiere chiuso a Limbiate. Dopo la sospensione dell'attività di un salone la settimana scorsa in seguito all'accertamento di alcune violazioni delle normative anti-covid e di due clienti senza mascherina sorprese nel negozio, la polizia locale ha proceduto alla chiusura di un altro esercizio. Anche questa volta si tratta di un negozio di parrucchiere.

Il controllo è scattato nella giornata di giovedì quando gli agenti del comando di Piazza V Giornate hanno effettuato un'attività di ispezione in via Pellico.

Nel negozio è stata sorpresa una persona che lavorava come dipendente ma senza alcun attestato di abilitazione alla professione e nemmeno documenti di identità. E così è scattata la chiusura dell'attività e la persona - di origine marocchina - è stata accompagnata in Questura per le operazioni di fotosegnalamento.