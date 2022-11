Che cosa ci fanno suore, sacerdoti e calciatrici curvy in campo in Brianza

Insieme, in campo, per “dare un calcio” alla violenza. Un evento benefico promosso dall'Associazione Selecao Internazionale Sacerdoti al PalaFitLineDesio in occasione della Giornata contro la Violenza sulle Donne, il cui ricavato andrà a sostenere progetti benefici dell'Associazione so.Spe onlus. Si chiama ‘Un Pallone X un Sorriso’ la manifestazione in programma il prossimo 25 novembre alle 20 presso la struttura sportiva di Largo Atleti Azzurri d’Italia dove si disputerà un torneo di calcetto a 5, un’iniziativa che nasce per rispondere al desiderio di sensibilizzare su un tema di grande attualità. A sfidarsi nella Coppa Fair Play saranno la Nazionale Italiana Sacerdoti Calcio e Gladiatori Football Team, mentre nella Wintercup vedremo la Nazionale Italiana Suore, Lady Moncalieri Football Team, la Nazionale Italiana Curvy e la Nazionale della Solidarietà (NAI & NIDA).

"Un evento che coniuga spettacolo, sport e solidarietà - sottolinea il sindaco Simone Gargiulo - tre argomenti che vedono la città di Desio in prima fila e che richiameranno molti cittadini per una serata all'insegna del divertimento, ma destinata a progetti finalizzati a fare del bene". La manifestazione, organizzata con il Patrocinio del Comune di Desio, vede protagonisti il mondo dello sport, quello dello spettacolo e quello della cultura, uniti in una serata nella quale la figura della donna si possa mettere in risalto da diverse prospettive. "E' un segnale importante che lo sport si metta sempre più spesso a servizio della solidarietà, come accade con questa iniziativa ormai consolidata, a dimostrazione che lo sport è realmente capace di creare quel gioco di squadra necessario per veicolare i valori più importanti per la nostra comunità", aggiunge l’Assessore allo Sport Luca Ghezzi.

“Lo sport sostiene anche le sfide culturali – racconta l’Assessore alle Pari Opportunità Samantha Baldo – Offriamo spunti di riflessione su un tema così importante, sempre purtroppo all'ordine del giorno. La violenza è un problema radicato nell’educazione, perché gli adulti violenti di oggi sono stati spesso dei bambini cresciuti in ambienti dove l’aggressività era un modo legittimo per esprimere sentimenti, risolvere problemi, aumentare la propria autostima e affermarsi. Come Amministrazione comunale vogliamo cercare di tenere alta l’attenzione su questo argomento che, per quanto se ne parli, continua purtroppo a essere di attualità”. Il programma prevede alle 18 inizia la tavola rotonda sul tema della Giornata Mondiale contro la violenza sulla donna, alle 18,30, c’è il torneo Fair PLAY Calcio A5. Alle 20 la presentazione del torneo femminile “Winter Cup”. Alle 22.15 le premiazioni.

Le squadre in campo

NAZIONALE ITALIANA SACERDOTI. Associazione composta da sacerdoti Italiani e di altri paesi, tutti con la passione per il calcio. L’intento fu quello di radunare sacerdoti da tutta Italia con la passione per il calcio per giocare delle partite affrontando altre rappresentative. La proposta fu accolta con favorevoli consensi, così da costituirsi in associazione No-Profit nel Settembre 2005, giocando la prima partita ufficiale di beneficenza ad Arluno (Mi). Lo scopo dell’Associazione è quello dichiarato di aiutare le persone meno fortunate, promuovendo e partecipando a manifestazioni di solidarietà a favore di altri enti su tutto il territorio nazionale. Partendo dal desiderio unanime dei sacerdoti che hanno aderito a questa associazione è nato il progetto di impegnare la propria immagine di “pastori d’anime” in qualcosa che riesca al contempo a portare il Vangelo e la carità anche attraverso una partita di calcio. La “Seleçao” è al suo 17° anno di attività e ha già avuto modo di partecipare a 500 manifestazioni in tutta Italia. Attualmente la rosa dei giocatori è composta da circa 120 sacerdoti provenienti da tutta Italia, alcuni dei quali di nazionalità straniera.

GLADIATORI FOOTBALL TEAM. La squadra di calcio "I Gladiatori" rientra nel novero di molteplici attività svolte dal Centro Diurno di Seregno ASST Brianza. La squadra è composta da una quindicina di ragazzi/e ed è guidata da un esperto sanitario, anche allenatore di calcio professionista, coadiuvato da una equipe multi professionale. È questa un'attività basata su valori e principi che mirano a diffondere la cultura dell'inclusione, dell'accoglienza e del rispetto delle diversità e delle fragilità, per una promozione umana integrale. Attraverso il divertimento e lo sport, sì è giunti ad una "riconnessione emotiva", eludendo e riducendo fattori negativi come la sedentarietà, obesità, tabagismo, farmaci, ricoveri e altro ancora. La costanza, l'impegno e la passione per questo sport ha anche favorito la convocazione di alcuni ragazzi alla Nazionale Italiana di calcio a cinque "Crazy for football" di cui, ad oggi, tre atleti ne sono parte integrante.

NAZIONALE ITALIANA SUORE. Squadra composta da suore appartenenti a diverse Congregazioni e provenienti da diverse parti d’Italia, ex giocatrici e/o con la passione per il calcio. La Nazionale è nata un anno fa con finalità benefiche. Dopo due raduni nazionali, tale evento rappresenta anche l’esordio ufficiale della Nazionale Italiana di Calcio delle Suore. A guidare le “Sisters”, in panchina sarà presente il Presidente Onorario Suor Paola D’Auria. Dopo l’esordio di un anno fa a Desio , la squadra ha partecipato a diversi eventi calcistici benefici: allo stadio Olimpico di Roma, all’udienza dal Santo Padre per la consegna della maglia e presentazione della squadra, oltre che a diverse tv Europee interessate al progetto (Germania, Spagna, Romania e Messico).

NAZIONALE ITALIANA CURVY. Partendo dal presupposto che la categorizzazione rimane un principio sbagliato, l’intento è sfatare qualche mito errato, spesso legato al mondo delle donne formose. L’obiettivo principale di questo progetto, nasce dal desiderio di dimostrare che anche le donne Curvy amano il mondo dello sport, delle sane abitudini e prendersi cura di loro stesse. Perché il primo passo di una vita sana è accettare la propria natura, così da trovare ogni giorno il desiderio di migliorarsi sempre di più. Il gruppo è formato da 15 donne, dopo alcuni allenamenti a Milano l’esordio in Maremma in un quadrangolare di calcio a 5 tutto al femminile, a sostegno di progetti benefici.

LADY MONCALIERI FOOTBALL TEAM. Sono un gruppo di circa 20 donne che nel 2018 hanno deciso di urlare insieme contro la violenza sulle donne. Ogni anno a giugno organizzano un torneo chiamato "Diamo un calcio al femminicidio", in cui 12 squadre femminili si confrontano giocando a calcio, ma soprattutto sensibilizzando su un problema sempre più urgente, "il femminicidio", con l'aiuto di alcune associazioni del territorio.

NAZIONALE DELLA SOLIDARIETA’ WOMAN – NAI & NIDA. La squadra è formata dalla Nazionale Agenti Immobiliari e dalla Nazionale Italiana dell’Amicizia, due associazioni operano in campo solidale e da diversi anni collaborano con la SeleCao Sacerdpoti Calcio con il progetto CITTADELLA.