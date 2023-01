"Dateci il pass, altrimenti durante le partite non possiamo più muoverci"

Il prossimo appuntamento casalingo è per il 22 gennaio alle 15 con la partita Monza-Sassulo. Ma se nel frattempo non verranno introdotti cambiamenti per chi vive nei pressi dell'U-Power Stadium sarà una domenica con i classici disagi. Disagi che - come ricordano molti tifosi e cittadini - vivono tutti coloro che abitano nei pressi di uno stadio dove giocano le squadre di serie A. Ma c'è chi, a neanche 200 metri dal campo, non ci sta a dover rimanere recluso quando il Monza gioca in casa. “È assurdo che dopo 6 mesi dall'inizio del campionato non ci sia ancora una strategia che riesca a conciliare partite, tifosi e residenti", spiega un residente di via Poliziano. L'uomo, che abita a pochi passi dallo stadio, ha contattato la redazione di MonzaToday per raccontare i disagi della famiglia ogni volta che c'è una partita all'U-Power Stadium, ma soprattutto per stimolare a intervenire.

"All'inizio del campionato la polizia locale faceva passare i residenti senza problemi - spiega -. Poi sono arrivate disposizioni diverse e siamo stati costretti anche noi a fare dei giri improponibili per raggiungere casa. Ben venga il Monza in serie A: porta soldi, persone ed è comunque un bel biglietto da visita per la nostra città. Ma non per questo devono pagare lo scotto le persone che vivono a pochi passi dallo stadio". A chi ribatte che gli stessi problemi li hanno i milanesi che vivono vicino allo stadio Meazza il monzese replica che, se a Monza fosse come a Milano problemi non ce ne sarebbero. "A Milano i residenti hanno il pass. Che venga dato anche a noi. Non è ammissibile che io quando gioca il Monza debba muovermi con la cartina”.

Per i monzesi che vivono nelle vicinanze dello stadio serve un 'piano residenti'. "Non possiamo arrivare a casa, né tantomeno parcheggiare. Ci sono auto parcheggiate dove non si può, che non vengono neppure sanzionate. Quello che c'è da fare è molto semplice: fornire il pass ai residenti, e mettere tutti i parcheggi nei pressi dello stadio a pagamento, naturalmente residenti esclusi". Le segnalazioni di problemi e caos da parte dei residenti sono all'ordine del giorno. Ad ogni partita casalinga del Monza arrivano puntuali le critiche sui social. L'ultima settimana scorsa quando un residente, durante il match con l'Inter, per rientrare a casa è stato fermato 6 volte dai vigili che hanno dovuto accertarsi che vivesse proprio nel quartiere.