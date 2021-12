Triuggio, chiude per lavori il passaggio a livello

Resterà chiuso al traffico per qualche giorno a Triuggio il passaggio a livello di via Roma. A comunicarlo è stata l'amministrazione che ha spiegato che dalle ore 20 di lunedì 13 dicembre alle ore 8 di mercoledì 15 dicembre l'attraversamento sarà chiuso al transito di veicoli e pedoni per consentire lo svolgimento di lavori sulla rete ferroviaria.

Per i veicoli provenienti da via Roma sarà in vigore l’obbligo di svolta a sinistra in direzione di via Pellico o adestra in direzione di via Gramsci. Per i veicoli provenienti da via Rimembranze obbligo di svolta a destra in direzione di via Dante ad eccezioni di quanti devono raggiungere il cimitero di Triuggio.

Infine i veicoli provenienti da via Dante avranno l’obbligo di svolta a sinistra direzione via Rimembranze a meno che non siano diretti al cimitero Triuggio.