Sesso in cambio di un passaggio, lei rifiuta: le schiaccia il piede con la ruota dell'auto

L'ha vista per strada e le ha offerto un passaggio. Una volta in macchina le ha chiesto di avere un rapporto sessuale ma davanti al suo (secco) rifiuto ha accostato, l'ha fatta scendere e poi — non è chiaro se per errore o volutamente — è passato col pneumatico sopra il piede della giovane per poi sparire nel nulla.

È successo nella serata di mercoledì 2 settembre a Vedano al Lambro e i carabinieri del nucleo radiomobile di Monza stanno indagando per risalire all'identità dell'uomo. La vittima, una ragazza nigeriana di 24 anni, regolare in Italia, è stata soccorsa dai sanitari del 118 e accompagnata in codice verde al pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo di Monza, le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni.

L'uomo autore del fatto rischia una denuncia per lesioni, se la 24enne presenterà querela.