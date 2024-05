Il pullman arriva in ritardo e il passeggero vuole prendere l'autista a bastonate

Il pullman arriva in ritardo e il passeggero, indispettito, quando sale vuole prendere l’autista a bastonate. Il fatto è accaduto settimana scorsa in centro a Monza. A raccontarlo alla redazione di MonzaToday (mostrandoci la relazione redatta dall’autista) è Salvatore Russo – conducente di autobus, ex consigliere comunale e componente del consiglio cittadina della Lega - da sempre molto vicino alle problematiche di chi lavora nel trasporto pubblico.

L’uomo, secondo quanto riportato nel documento, una volta salito sull’autobus avrebbe insultato il conducente perché il pullman era arrivato in ritardo e poi avrebbe provato anche a malmenarlo con il bastone che aveva in mano. Fortunatamente l’autista era protetto dalla paratia. A quanto pare sarebbero stati inutili i tentativi dell’autista di calmare l’uomo, mentre nel frattempo gli altri passeggeri assistevano impietriti al fatto. Il conducente, come prassi, non ha ripreso la corsa e ha chiamato le forze dell’ordine che poco dopo sono intervenute.

“Non si può andare avanti così - spiega Russo -. I conducenti, come ripeto da anni, non possono essere lasciati in balia di persone violente. Le aggressioni sono all’ordine del giorno. Così come le chiamate e gli interventi delle forze dell’ordine con gli inevitabili ritardi sulle corse che già soffrono per la mancanza di personale. Lo ripeto: sui mezzi pubblici servono controlli, anche la semplice presenza di un agente della polizia locale. Un deterrente contro situazioni che potrebbero trasformarsi in tragedie”.