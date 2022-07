Patente e revisione scaduta, nei guai una donna fermata sulla Milano-Meda

In giro con l’auto non revisionata e con la patente scaduta nell’autunno 2020. Per una donna di 57 anni, residente a Cesano Maderno, è scattata la multa di 331 euro complessivi. Gli agenti della polizia locale di Bovisio Masciago, impegnati nel pattugliamento del territorio, lunedì mattina si sono accorti che l’auto che li precedeva sulla Nazionale dei Giovi non era in regola con la revisione.

Controlli per la conducente fermata

Hanno deciso di fermare la conducente per approfondire i controlli: è emerso che viaggiava con un permesso provvisorio di guida non valido, ottenuto dopo aver denunciato il furto del portafogli, poiché in realtà non aveva mai rinnovato la patente in questi due anni. Per lei ora l’obbligo di sottoporre il veicolo a revisione, mentre il foglio provvisorio è stato ritirato: dovrà provvedere al rinnovo della patente di guida.