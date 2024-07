Criminalità stradale, fermato per un controllo a Monza: scatta multa da 5mila euro

Fermato per un controllo è finito nei guai per una patente falsa.

Lunedì mattina la polizia locale di Monza ha intimato l'alt a una Toyota durante un controllo stradale nel piazzale del cimitero urbano. Al volante dell'utilitaria c'era un cittadino egiziano classe 1959 residente in provincia di Milano. Da un controllo è emersa una mancata revisione ma non è stata l'unica violazione per cui il conducente è finito nei guai.

Quando gli agenti gli hanno chiesto di esibire una patente di guida, l'uomo ha mostrato un documento polacco che ad un attento esame, anche attraverso strumentazione dedicata, è apparso contraffatto. Il conducente è stato pertanto accompagnato negli uffici del comando e sottoposto agli accertamenti foto dattiloscopici di rito.

La patente è stata sequestrata e oltre alla denuncia all'autorità giudiziaria per il reato di falso commesso dal privato per l'uomo è scattata una multa per guida senza patente da oltre 5mila euro (in misura ridotta).