Addio a Patrizia, la volontaria monzese stroncata da una malattia

Lo sguardo fiero di indossare quella divisa e il sorriso dolce. Quello che chi l'ha conosciuta ha sempre visto sul suo volto. Il Comitato della Croce Rossa di Monza ha scelto di salutare così Patrizia, volontaria monzese che si è spenta dopo aver combattuto contro un brutto male. "Sarai ovunque Patrizia, sarai in ogni ogni nostra giornata, in ogni nostro gesto".

Impegnata in Croce Rossa aveva effettuato numerosi servizi, molto presente anche allo stadio durante i match della squadra biancorossa. La sua partita contro un brutto male lei l'ha giocata, combattuta. E ora i colleghi hanno deciso di ricordarla con una messaggio di cordoglio poi condiviso. "La morte non è niente. Sono solamente passato dall'altra parte: è come fossi nascosto nella stanza accanto. Io sono sempre io e tu sei sempre tu. Quello che eravamo prima l'uno per l'altro lo siamo ancora. Chiamami con il nome che mi hai sempre dato, che ti è familiare; parlami nello stesso modo affettuoso che hai sempre usato. Non cambiare tono di voce, non assumere un'aria solenne o triste. Continua a ridere di quello che ci faceva ridere, di quelle piccole cose che tanto ci piacevano quando eravamo insieme. Sarai ovunque Patrizia, sarai in ogni ogni nostra giornata, in ogni nostro gesto".

"Ciao Patty, sei stata un pilastro della nostra squadra, sempre presente, sempre disponibile, se qualcuno di noi aveva bisogno di un cambio tu c'eri sempre. Hai dato tanto alla Croce Rossa. Sei stata una volontaria su cui poter contare ed una buona amica. Mai ti dimenticheremo, sarai sempre nei nostri pensieri e ogni giorno ci mancherà il tuo sorriso, la tua gioia di vivere, il tempo che ci hai donato, le risate, i pranzi e le cene prima dei turni, i consigli e le chiacchiere in sede. Ciao Patty, vola alto e veglia su di noi" hanno scritto in un pensiero per ricordarla i colleghi della sua squadra.