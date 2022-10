Lotta alla prostituzione: maxi pattuglie in giro per la città

A Monza torna la lotta alla prostituzione. Maxi controlli della polizia locale per alcune strade della città dove da sempre è particolarmente sentito il problema della prostituzione.

Nella serata di lunedì 24 ottobre gli agenti del Nucleo operativo sicurezza tattica e del Nucleo cinofilo sono stati impegnati in un servizio mirato di controllo del territorio a San Fruttuoso. Le pattuglie si sono mosse nella zona del parco della Boscherona, in via Tagliamento, in via Stradella e in viale Lombardia. Controlli a tappeto anche a Cederna in via Nievo e lungo viale Stucchi.

Durante i controlli sono state identificate 9 persone e controllati 5 veicoli. Gli agenti hanno staccato 4 multe per violazioni alle norme sulla circolazione stradale.