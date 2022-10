Parcheggia l’auto e le rubano tutto: nei guai un 52enne in Brianza

Ha parcheggiato la sua auto in centro Milano e quando è tornata a riprendere il veicolo ha trovato una brutta sorpresa: aveva ricevuto la visita dei ladri che le avevano portato via uno zaino con un portatile che aveva al seguito. Dopo la denuncia ai carabinieri, la 23enne è riuscita a localizzare il dispositivo grazie al segnale satellitare che ha messo i militari sulle tracce del dispositivo che era stato segnalato in Brianza. E qui, nell’ambito di un controllo, il personale della Sezione Radiomobile della compagnia di Desio, ha rintracciato e denunciato per il reato di "ricettazione" un 52enne marocchino, residente in provincia. L’uomo infatti è stato trovato con il portatile del valore di 2mila euro al seguito risultato proprio quello rubato la sera alla giovane milanese.Il 52enne aveva con sé anche quasi 4mila euro in contanti.

Il maxi controllo

La denuncia del 52enne è stata effettuata nell’ambito di una attività di controllo che ha visto impegnati nel fine settimana i carabinieri della compagnia di Desio insieme al personale della polizia locale. Nei pattugliamenti che hanno coinvolto le città di Desio e Lissone sono stati impegnati 15 carabinieri e 6 agenti con l’identificazione di 130 persone, il controllo di 70 veicoli e la constatazione di varie contravvenzioni al codice della strada.

Particolare attenzione è stata dedicata al centro storico di Desio e alle zone residenziali, nonché ai luoghi di ritrovo di giovani che, sotto l’effetto dell’alcol o di stupefacenti, in talune circostanze, si lasciano andare comportamenti devianti, creando disturbo ai residenti. Nell’ambito dell’attività è stato segnalato all'autorità amministrativa ai sensi dell'art. 75 dpr 309/90 un 52enne pakistano, in Italia senza fissa dimora, trovato con 13 grammi di hashish.