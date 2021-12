La pecorella rubata dal presepe torna al suo posto con un biglietto: "Scusate"

E' tornata a casa. Tra il bue, l'asinello, Maria, Giuseppe, Gesù Bambino e i pastori la pecorella "smarrita" perchè rubata dal presepe allestito a Vimercate dalla Pro Loco in collaborazione con i commercianti. La sagoma dell'animale era stata portata via dalla rappresentazione della Natività installata in piazza Roma nella nottata dello scorso weekend, tra venerdì e sabato.

A informare la cittadinanza del furto nel tentativo di raggiungere anche l'autore del gesto e convincerlo a restituire la sagoma era stata la stessa Pro Loco, con un intervento sui social. "A Natale dovrebbero essere tutti più buoni! o solo più intelligenti?" avevano scritto in un messaggio sulla pagina Facebook dell'associazione. "Nella notte fra venerdì e sabato, dal Presepe realizzato come ogni anno dai volontari della Pro Loco in Piazza Roma, è stata sotratta una pecorella. Forse il ragazzo che ha fatto questa bravata non si è accorto che la zona è sorvegliata con telecamere. Pensavamo che avrebbe restituito a breve il maltolto, considerato che è anche stato visto e rimproverato, mentre con i suoi amici compiva il "furto del secolo". Magari la pecorella è stata gettata in qualche angolo nelle vie del centro se qualcuno la trovasse, è pregato di contattarci. Resta l'amarezza per il molto lavoro svolto e il menefreghismo di chi probabilmente appena sarà individuato tramite le immagini, dovrà rispondere di questa inutile bravata. Auguri a tutti".

E qualche giorno dopo poi, la pecorella smarrita è tornata all'ovile. E con lei un biglietto di scuse. "Scusate, non era mia intenzione rovinare e dare per scontato il lavoro di altri. Mi dispiace di aver creato questo disagio".

"Tutto è bene quel che finisce bene... grazie per questo ravvedimento" hanno fatto sapere dalla Pro Loco.