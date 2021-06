Il gregge con centinaia di pecore invade Seregno: lo spettacolo della transumanza in strada

Lo scampanellio, qualche asino che si ferma in mezzo alla strada e i belati del gregge che a velocità attraversa le strade sgombre del centro di Seregno invadendo carreggiata e marciapiedi. Qualcuno si sporge dalla porta, qualcun altro si affaccia alla finestra e immortala l'insolito spettacolo di un martedì sera di inizio estate in Brianza.

Le immagini sono state postate poi sul gruppo Facebook cittadino e condivise. Centinaia e centinaia gli esemplari che hanno attraversato via Messina diretti verso i campi. Non è la prima volta che uno spettacolo simile viene immortalato in Brianza. Qualche mese fa un gregge aveva sostato per diversi giorni nei campi di Brugherio, a ridosso della strada provinciale che collega il comune brianzolo con Carugate, attirando l'interesse dei passanti e la meraviglia dei più piccoli.