Una pedalata per ricordare Matteo e le altre vittime della strada

Monza non dimentica Matteo. Era l'aprile del 2015 quando il 16enne Matteo Trenti stava tornando a casa in bicicletta al termine di una riunione con gli scout. In via Azzone Visconti è stato travolto da un'auto ed è morto. E proprio lì, dove è avvenuto l'incidente, i suoi amici hanno posizionato una "ghost bike", quelle biciclette bianche "fantasma" perchè su quel mezzo il giovane Matteo non potrà più salire.

Per ricordare quel drammatico evento, e soprattutto per sensibilizzare a una viabilità lenta più sicura, Fiab-Monza in bici organizza per domani, sabato 2 aprile, una pedalata in memoria di Matteo e di tutte le vittime della strada. Lì in via Azzone Visconti verrà anche inaugurata una panchina bianca nel ricordo del giovane monzese che ha perso la vita mentre tornava a casa in bicicletta.

Fiab-Monza in bici sollecita da tempo che nei centri abitati il limite di velocità deve essere di 30 km/h. Il ritrovo è fissato alle 10 in piazza Trento e Trieste. Poi partirà la biciclettata. Alle 10.30 l'inaugurazione della panchina dedicata a Matteo Trenti in via Azzone Visconti. Il giro in bici proseguirà poi lungo il tratto di pista ciclabile Brumosa e terminerà allo Spazio Rosmini. Domani mattina in largo IV Novembre ci sarà anche un gazebo di Fiab-Monza in bici