Pedemontana avanza, i nuovi cantieri in Brianza: "In arrivo 2.500 posti di lavoro"

Dovrebbe essere pronta e ultimata nel 2026, in tempo per le olimpiadi invernali Milano-Cortina. Autostrada Pedemontana Lombarda ha firmato il contratto che prevede l’affidamento della progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori delle Tratte B2 e C al consorzio di imprese guidato dal Gruppo Webuild e partecipato da Impresa Pizzarotti & C S.p.A. Un investimento da 1,26 miliardi di euro che prevede la progettazione esecutiva e la costruzione di circa 30km di autostrada e viabilità collegata dell’Autostrada Pedemontana Lombarda, Tratta B2 (da Lentate sul Seveso a Cesano Maderno) e Tratta C (da Cesano Maderno alla tangenziale est di Milano A51).

“Per l’esecuzione del contratto, si stima saranno generati 2.500 posti di lavoro, tra dipendenti diretti e terzi” spiegano da Webuild che, in quota al 70%, guida il consorzio che realizzerà l’opera, a cui partecipa anche Pizzarotti. Commissionata da Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., con concedente Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A., la nuova infrastruttura andrà ultimata per le Olimpiadi invernali con l’obiettivo di “riorganizzare i collegamenti stradali del quadrante Varese-Como-Bergamo-Milano, decongestionando il traffico della A4 e dei centri urbani attraversati e alleggerendo quello del sistema tangenziale di Milano, con la creazione di un nuovo asse esterno alla metropoli” spiegano dalla società.

Le smart road della Pedemontana

Sistemi di trasporto intelligenti cooperativi (C-ITS) e utilizzo di tecnologie che renderanno le strade pronte ad accogliere anche veicoli a guida autonoma: le nuove tratte della Pedemontana saranno “smart road”, innovative anche in previsione delle future attività di manutenzione. La soluzione progettuale sviluppata da Webuild prevede infatti anche l’installazione di un sistema di diagnostica in continuo delle principali strutture portanti attraverso strumenti di monitoraggio dei principali parametri di stress strutturale (deformazioni, carichi, vibrazioni, temperatura).

I comuni coinvolti

L’investimento, di circa 1,26 miliardi di euro, riguarda la Tratta B2, di circa 9,6 km, che si aggancia alla Tratta B1 già realizzata e si estende dall'interconnessione con la SP35 “Milano-Meda” nel comune di Lentate sul Seveso fino all'interconnessione con la SP35 a Cesano Maderno. Il tracciato, cui sono connesse altre opere come svincoli e raccordi, si sviluppa per circa 2,8 km in trincea, per 3,6 km in rilevato, 3 km in galleria artificiale e 0,2 km in viadotto. La Tratta C, con una lunghezza di circa 16,6 km, si estende dall'interconnessione con la SP35 “Milano-Meda” a Cesano Maderno (dove termina la tratta B), fino all’interconnessione con la Tangenziale Est a Usmate-Velate. Il tracciato, oltre a svincoli e raccordi, si sviluppa per circa 9,6 km in trincea, 0,3 km in rilevato, 6,5 km in galleria artificiale e 0,2 km in viadotto.

I bonus verdi per i comuni attraversati dall'autostrada

Saranno inoltre realizzate barriere acustiche con uno sviluppo pari a 18,4 km complessivi, opere a verde per una superficie complessiva pari a 137,5 ettari, e la messa a dimora di circa 245.000 piante, per un valore di circa 41 milioni di euro. A ogni Comune interessato dalla realizzazione delle tratte B2 e C, inoltre, è stato assegnato un budget ambientale finalizzato a opere a verde, parchi pubblici e piste ciclabili, per un importo complessivo pari a circa 30,5 milioni di euro.