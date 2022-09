La pensilina del pullman trasformata in un bar

"Il sabato e la domenica la pensilina della fermata del pullman di corso Milano a Monza si trasforma in bar. Decine di persone si riuniscono sulla panchina non per aspettare l'autobus ma per bivaccare. Hanno zaini pieni di birre e poi lasciano tutte le bottiglie in giro. A questo punto meglio togliere pensilina e panchina e lasciare solo il cartello della fermata così da evitare che quel tratto di strada si trasformi in discarica, oltre che in urinatoio a cielo aperto".

A parlare è Giorgio Castoldi, monzese che ha segnalato alla redazione di MonzaToday un problema della via che porta alla stazione. Una via sulla quale da anni Giorgio Castoldi cerca di accendere i riflettori affinché si intervenga per riportare pulizia e sicurezza. "Nel weekend quel tratto di corso Milano è punto di ritrovo di persone che arrivano da fuori Monza e lì stazionano per ore a bere - prosegue -. L'alcol se lo portano da casa. Poi quando hanno alzato il gomito si spostano verso piazza Indipendenza. Ormai alticci".

La pensilina del pullman di corso Milano a Monza

Un problema di decoro. Una pulizia della via a due passi dal centro storico che Castoldi da anni invoca. "Bisogna intervenire. Inutile tenere una pensilina che diventa luogo di bivacco di gente che beve. Andrebbe rimossa anche la cabina del telefono. Ormai nessuno la usa più, se non le persone spesso dedite ad affari loschi". Il monzese non si stanca di ribadire la necessità di chiudere anche la scalinata che porta al sottopasso di corso Milano (già chiuso da tempo). "Non è solo un urinatoio. In pieno giorno si trovano persone che si iniettano la dose o si preparano gli spinelli. Tutto alla luce del sole".

Giorgio Castoldi e i negozianti non smettono di denunciare lo stato di abbandono e la mancanza di pulizia di corso Milano. "In campagna elettorale la pulizia era puntuale. Quell'angolo di Monza tornerà a profumare di pulito in occasione del Gran Premio o delle partite di cartello del Monza?", conclude il monzese.