L'ultima sirena e il lungo applauso del comando per commissario capo Evangelista

La sirena che riecheggia nel piazzale e il lungo applauso dei colleghi. Una festa e un po' di commozione a Monza martedì per il saluto di commiato del commissario capo Pasquale Evangelista che proprio il 16 novembre ha terminato il suo servizio in polizia locale e ha raggiunto la pensione.

"E' stato l’ultimo giorno di lavoro per il Commissario capo Pasquale Evangelista, vice comandante e responsabile del servizio Sicurezza urbana e stradale, che raggiunge la meritata pensione. Già nei giorni scorsi l’Amministrazione gli aveva conferito, su proposta del comandante, un encomio solenne, deliberato dalla Giunta comunale, per l’impegno, la diligenza e la capacità professionale dimostrate in tutti questi anni di onorata ed esemplare carriera” ha spiegato in un messaggo di saluto il comandante della polizia locale di Monza Pietro Curcio.

"Presso il comando, tutti i colleghi hanno voluto salutarlo con una piccola ma significativa cerimonia". Al momento di saluto era presente anche l'assessore alla Sicurezza del comune di Monza Federico Arena. Una divisa indossata per 37 anni e onorata ogni giorno con l'attività al servizio dei cittadini. Nei prossimi giorni verrà presentato l’ufficiale che sostituirà in comando il commissario capo Evangelista.

VIDEO - Il saluto dei colleghi