Perché a Monza c'era traffico e code infinte (e potrebbe succedere anche oggi)

Un incidente mortale con un 25enne morto nella cabina di un camion che all'alba di martedì 5 dicembre si è schiantato contro un pilone di cemento lungo l'autostrada A4, all'altezza di Sesto San Giovanni, e una giornata difficile sulla rete stradale della Brianza e non solo. Ha avuto pesanti conseguenze anche sul traffico lungo la viabilità ordinaria il sinistro in cui ha perso la vita un camionista originario della Costa d'Avorio martedì mattina.

L'incidente

La chiamata di emergenza alla centrale operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza è scattata intorno alle sei e sul posto sono intervenute due ambulanze e due automediche allertate in codice rosso. Purtroppo inutili i tentivi di soccorso per il conducente del camion che è deceduto sul colpo. Martedì mattina sulla A4 Milano-Brescia è stata chiusa l'uscita di Sesto San Giovanni per chi proveniva da Brescia. Tra le corsie all'alba di martedì sono stati al lavoro i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, i soccorsi meccanici e sanitari, le pattuglie della polizia stradale e il personale della Direzione 2° Tronco di Milano di Autostrade per l'Italia. E lungo le corsie del tratto autostradale già congestionato ogni giorno nell'ora di punta del mattino, si sono formate code chilometriche con automobilisti che hanno scelto di percorrere strade lungo la viabilità ordinaria, riversandosi anche su Monza.

Già dalle prime ore della mattinata di martedì 5 dicembre il traffico era intenso lungo la Monza-Trezzo, all'altezza dello svincolo dell'autostrada A4 di Trezzo in direzione di Busnago e Vimercate. Viabilità paralizzata anche a Monza, lungo il tratto di viale delle Industrie e l'innesto delle tangenziale in direzione di Sesto San Giovanni. Con la chiusura dello svincolo di Sesto San Giovanni, l'uscita consigliata dalle indicazioni di Autostrade per l'Italia era quella di Monza e così il traffico si è riversato anche in città.

Nel tardo pomeriggio di martedì la viabilità risentiva ancora della chiusura lungo il tratto e a Monza si procedeva a passo d'uomo, con un lungo serpentone di auto lungo viale delle Industrie, viale Stucchi e anche nei tratti più interni, verso il centro. "Ci ho impiegato 35 minuti per arrivare da Brugherio in piazza Castello" ha segnalato un utente che alle 17 si è ritrovato bloccato ancora nel traffico.

Una nuova chiusura per ripristino danni mercoledì 6 dicembre

I disagi - con una incidenza minore - potrebbero verificarsi anche mercoledì 6 dicembre, giornata in cui è in programma una nuova chiusura lungo il tratto per proseguire con gli interventi di ripristino dopo il sinistro.

"Alle ore 18:00 circa sulla A4 Milano – Brescia, nel tratto compreso tra la A52 Tangenziale Nord e Sesto San Giovanni in direzione Milano, si è conclusa la prima fase dei lavori di ripristino danni a seguito dell'incidente avvenuto nelle prime ore di questa mattina all'altezza dell'uscita di Sesto San Giovanni. La seconda fase dei lavori è prevista per domani 6 dicembre dalle 11:00 alle 15:00, quando sarà chiuso lo svincolo di Sesto San Giovanni, in uscita per chi proviene da Brescia" hanno comunicato da Autostrade per l'Italia nella serata di martedì 5 dicembre quando in direzione Milano si registravano ancora code, sebbene in diminuzione. Una giornata da bollino nero, con un bilancio drammatico, lungo le strade monzesi e non solo le cui conseguenze potrebbero farsi sentire dunque anche nella giornata di mercoledì.