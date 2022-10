Perché la Villa Reale non si colorerà più

Si era illuminata di tutti i colori, diventando arcobaleno per lanciare un messaggio contro ogni discriminazione per la tutela dei diritti di tutti. Era stata bianca e rossa per la promozione del Monza Calcio in serie A. Si era tinta di azzurro per la Giornata dei diritti dell’infanzia. E adesso non accadrà più.

Il caro-energia fa sentire i suoi effetti anche a Monza. E a rimetterci è anche la Villa Reale. La facciata della Reggia del Piermarini non sarà più illuminata in occasione di iniziative di sensibilizzazione per giornate tematiche o campagne di sensibilizzazione. L'ultima volta che la Villa Reale si era "colorata" era stato il 6 settembre scorso quando la Reggia di Monza si era illuminata d'oro per la campagna promossa dalla SIOP (Società europea di oncologia pediatrica) per la cura e la sensibilizzazione dei tumori in età infantile. Il comune di Monza aveva accolto l’invito del Comitato Maria Letizia Verga (impegnato da decenni nella lotta dei tumori infantili), e ha deciso di illuminare con luce oro a led uno dei suoi monumenti simbolici, la Villa Reale, consapevole che solo investendo ancora sulla ricerca, le terapie saranno sempre più mirate e adatte all’età pediatrica, con un sicuro miglioramento nei risultati della cura. Quella è stata l'ultima volta: con la crisi energetica il municipio ha deciso di rinunciare alle accensioni dei monumenti in occasione delle giornate dedicate a iniziative o campagne sociali e/o solidali. Un’abitudine che negli anni scorsi ha visto la Villa Reale spesso illuminarsi per testimoniare la vicinanza del comune alle varie iniziative e giornate a tema.

Come segnale di attenzione ai tempi che impongono il risparmio energetico il sindaco, presidente del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza, ha spiegato che in questi mesi rinuncerà ad illuminare la Villa Reale secondo le esigenze ispirate alle campagne di sensibilizzazione delle diverse giornate internazionali celebrative. La "bolletta" dell'energia elettrica del comune di Monza, come illustrato dall'assessore al Bilancio Egidio Longoni, è raddoppiata rispetto allo scorso anno e il costo preventivato per le utenze ha raggiunto gli otto milioni di euro. Proprio per il caro-energia quest'anno anche il Natale a Monza sarà diverso. Il capoluogo brianzolo non rinuncerà alle luminarie di Natale ma si sceglieranno lucine a risparmio energetico e le luminarie, come annunciato dal municipio, saranno posizionate in maniera un po' più diradata. Un compromesso per illuminare le feste e lo shopping, cercando di contenere i costi.