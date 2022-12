Perché il Parco delle Groane è una maxi piazza di spaccio

Un'area verde di 7.700 ettari fatta di sentieri e boschi che attraversa tre province (Monza, Milano e Como) e 28 comuni. Un'oasi naturale trasformata in una cittadella della droga dove a ogni ora del giorno e della notte si può trovare una dose. Cocaina, hashish ed eroina sempre disponibili in un market a cielo aperto diventato meta, ogni giorno, per migliaia di clienti e tossicodipendenti. Tanti giovanissimi, anche minorenni. C'è chi arriva in auto, chi a piedi o in bici e si perde nella boscaglia e chi invece nel parco delle Groane arriva con il treno. E ad attirare fin qui, in Brianza, clienti anche da lontano e da altre province non è il prezzo della droga. Per una dose di eroina si paga tra i 15 e i 20 euro e il costo non è tanto diverso dalle altre piazze di spaccio di Monza e del territorio. Costa più o meno uguale, nessuna vendita low cost, nessuno sconto. Ma qui i clienti la trovano sempre. E la differenza è tutta qui, Non manca mai. E dopo averla acquistata in tanti si fermano tra i boschi, inoltrandosi tra i cespugli per consumare la dose direttamente in loco. Migliaia le cessioni documentate dai carabinieri che per tre anni hanno cercato di ricostruire l'attività dell'organizzazione criminale anche attraverso servizi di monitoraggio tramite videocamere. E tra i sentieri del parco sono stati intercettati anche giovani e meno giovani che, alla ricerca di una dose ma senza soldi, portavano con sè di tutto per tentare un baratto. Anche un televisore, trascinato tra i cespugli per poterlo scambiare con dell'eroina o della cocaina.

E così col tempo il parco si è svuotato: pochi si avventurano tra i sentieri delle Groane a passeggio o in famiglia. E tra la boscaglia sono comparsi gli accampamenti dei pusher, con bivacchi presidiati giorno e notte con viveri e armi nascoste sottoterra, tra cui anche coltelli e machete. E potenti power bank per ricaricare i telefoni cellulari con cui gestivano tutta la fiorente attività di vendita. Questo il quadro emerso dall'indagine condotta dalla sezione operativa dei carabinieri di Desio e dalla tenenza di Cesano Maderno che martedì mattina con un blitz ha portato all'esecuzione di 24 ordinanze di custodia cautelare in carcere. Un'indagine durata tre anni, dal 2019 e iniziata in seguito a un agguato avvenuto di notte nel parco con due cittadini senegalesi feriti a colpi di pistola e di machete. Avevano provato a rubare la droga ai rivali, scavando nel buio tra la terra del parco là dove i pusher nascondonoil "tesoro". E qualcuno li aveva sorpresi.

DROGA ALLE GROANE: 24 ARRESTI

Il blitz contro l'impero dello spaccio della Brianza

E’ in corso dalle prime ore dell’alba di di martedì 20 dicembre 2022, nelle province di Monza e della Brianza, Varese, Milano, Palermo e Alessandria, un’operazione condotta dai militari della compagnia carabinieri di Desio per dare esecuzione a due ordinanze applicative della custodia cautelare in carcere, emesse dal G.I.P. del Tribunale di Milano e di Monza, a seguito delle richieste avanzate rispettivamente dalla Procura Distrettuale di Milano e dalla Procura Ordinaria di Monza. Le indagini hanno permesso di smantellare il traffico di droga al dettaglio, con i pusher che vendevano droga alle centinaia di clienti che ogni giorni raggiungevano il parco per trovare la merce ma anche il livello “superiore”, quello dei fornitori con un sodalizio criminale, “operante e persistente all’interno del polmone verde".

Con provvedimento richiesto dalla Procura Distrettuale di Milano ed in esecuzione dai militari della Tenenza di Cesano Maderno, il primo gruppo di indagati, di cui dodici in carcere e uno agli arresti domiciliari (8 marocchini, 3 italiani e 2 albanesi) sono ritenuti responsabili, a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e porto abusivo di armi. Le indagini sono durate circa tre anni e dal 2019 e hanno consentito di “scardinare una strutturata rete organizzata di smercio di cocaina, eroina e hashish, in grado di alimentare un consistente mercato della droga – in modalità take-away hx24”. Gli spacciatori nel bosco avevano ognuno il suo ruolo: c’erano i capi, gli addetti alla vigilanza, i fornitori suddivisi per tipologia di droga che erano in grado di fornire anche un chilo di sostanza stupefacente alla volta. Un business che non dormiva mai, senza fermarsi nemmeno di notte. Si è lavorato anche nel periodo della zona rossa, in piena emergenza covid e con la neve.

Come ricostruito nell’ambito dell’indagine i pusher, in diversi orari del giorno e della notte, erano appostati tra gli alberi, pronti a vendere dosi. Le indagini e gli arresti in esecuzione della misura cautelare su richiesta della Procura di Monza, hanno riguardato un analogo secondo gruppo di indagati, composto da 11 pregiudicati (tutti di nazionalità e origini magrebine), attivi all’interno del Parco, ritenuti corresponsabili di riciclaggio, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, lesioni gravissime e detenzione illegale in luogo pubblico di armi da fuoco. In questo caso, l’analisi condotta dai carabinieri della Sezione Operativa di Desio, si è sviluppata in sinergia con diverse Forze di Polizia europee, consentendo di individuare il “Parco delle Groane” quale epicentro dell’intera indagine, avviata nel mese di agosto 2019, a seguito dell’aggressione subita da due cittadini senegalesi che si erano introdotti nella fitta vegetazione del parco. Uno era stato raggiunto da un colpo di pistola, l’altro accoltellato con un machete.

“Da subito è parso chiaro che l’azione delittuosa era scaturita per ragioni legate al mondo degli stupefacenti, e pertanto le susseguenti attività investigative, si sono concentrate sul fenomeno dello spaccio, consentendo di ricostruire e documentare pienamente l’incessante stato di illegalità posto in essere da un nutrito gruppo di pusher che dimoravano stabilmente di quel reticolato di parco naturale, convertito in punto vendita delle più comuni e pericolose droghe: eroina, cocaina e hashish” spiegano dal comando provinciale dei carabinieri di Monza e Brianza.

Un giro d'affari da 4 milioni di euro

La droga spesso veniva importata direttamente dall’Olanda. Cocaina e hashish soprattutto che spesso venivano introdotte in Brianza nascoste dentro auto di grossa cilindrata. “Grazie anche alla collaborazione con la Landespolizei alemanna e della Guardia Civil spagnola, in varie occasioni si è riusciti a frenare l’ingresso dello stupefacente nel nostro territorio” spiegano dal comando provinciale dell’Arma di Monza e Brianza. Nel corso dell’indagine, nel dicembre 2019, i carabinieri di Desio hanno sequestrato 400.000 euro e 12 chili di cocaina proveniente dall’Olanda. Vista la quantità di droga movimentata anche attraverso altri sequestri, si stima che il giro d’affari potesse essere di oltre quattro milioni di euro con la vendita di centoventi chili di cocaina con un business criminale d’alto profilo.