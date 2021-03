Perde il controllo della Smart, si schianta e trancia una tubatura del gas

Fuga di gas a Monza in via Boccioni. Il fatto è accaduto domenica mattina, 7 marzo, poco dopo le 8 nella traversa di viale Fermi.

A causare la perdita, secondo la ricostruzione fornita dalla polizia locale di Monza intervenuta sul posto insieme a quattro mezzi dei vigili del fuoco e ai tecnici di Acsm-Agam, sarebbe stato un automobilista.

Il conducente, rapidamente rintracciato, è un cittadino cinese di 24 anni, residente a Corsico, che dopo essersi schiantato con la sua Smart contro la tubatura è scappato senza allertare i soccorsi. L'allarme era stato lanciato da alcuni residenti che avevano segnalato un anomalo rumore, simile a un fischio continuo, provenire dalla zona.

In poco tempo gli agenti della polizia locale di Monza hanno rintracciato il conducente. L'uomo ha spiegato che alle 5.30, al termine del turno notturno in un'azienda locale, era salito a bordo della sua vettura. Ha perso però il controllo dell'auto schiantandosi contro la tubatura e terminando la corsa contro il muro di un'azienda vicina.

Sul posto sono intervenuti quattro mezzi dei vigili del fuoco, gli agenti della polizia locale di Monza e il servizio emergenza di Acsm-Agam. In seguito al sopralluogo è stata individuata la perdita e bloccata, con la messa in sicurezza della zona.

In via precauzionale la fornitura del gas è stata sospesa, e al momento non si sa quando verrà ripristinata. Sul posto sono intervenute in via precuzionale anche alcune ambulanze.