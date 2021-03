"C'è un forte rumore in strada", perdita di gas a Monza: soccorsi in via Boccioni

Fuga di gas a Monza in via Boccioni. Il fatto è accaduto domenica mattina, 7 marzo, poco dopo le 8.30 nella traversa di viale Fermi.

A causare la perdita, secondo quanto al momento trapelato, dovrebbe essere stata un’auto che si sarebbe schiantata contro una tubatura ad alta pressione del gas molto probabilmente in seguito a un sinistro. La dinamica dell'accaduto è ancora in fase di accertamento e sono in corso le verifiche. Secondo quanto al momento ricostruito ad allertare i pompieri e le forze dell'ordine sono state alcune segnalazioni da parte dei residenti che hanno segnalato un anomalo rumore, simile a un fischio continuo, proveniente dalla zona.

Sul posto sono intervenuti quattro mezzi dei vigili del fuoco, gli agenti della Polizia locale di Monza e il servizio emergenza di Acsm-Agam. In seguito al sopralluogo è stata individuata la perdita e bloccata, con la messa in sicurezza della zona. Le operazioni sono al momento in corso insieme agli accertamenti per capire l'esatta dinamica dell'accaduto e il coinvolgimento di un'auto.

Articolo in aggiornamento