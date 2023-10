La mamma ucraina che perde il lavoro a tempo indeterminato perché la legge non lo consente

Olga, il nome è di fantasia, è una giovane mamma che l’anno scorso è scappata con il suo bambino dall’Ucraina. Qui in Brianza ha trovato ospitalità e anche un posto di lavoro. La famiglia che l’aveva accolta era pronta ad assumerla come colf con un contratto a tempo indeterminato. Ma la burocrazia ci ha messo lo zampino e Olga ha dovuto rinunciare a questa opportunità che per lei e il suo bimbo sarebbe diventata un’occasione di riscatto.

Olga, 33 anni, si è rivolta all’Usb di Monza. Qui allo sportello di via Cavallotti (dove peraltro c’è anche un’assistente di lingua russa che aiuta le donne dell’Est nel disbrigo delle pratiche burocratiche legate ai lavori come assistente domestica) ha raccontato la sua storia. “Ci siamo affezionati molto a Olga e al suo bambino – racconta Gianni Romano, referente Usb Monza -. A maggio gli era arrivata la proposta di un’assunzione a tempo indeterminato. Era molto contenta e ci siamo subito messi in moto per l’attivazione di tutte le pratiche. A maggio è stato inviato il kit con la richiesta di conversione del permesso di soggiorno, proprio per poter ottenere quello valido per un’assunzione a tempo indeterminato. Ma ad oggi non abbiamo ottenuto risposta in merito alla richiesta e pochi giorni fa la famiglia ha trovato una nuova colf. Olga, purtroppo, ha perso il posto di lavoro”. C’è profonda amarezza nelle parole di Romano che sperava di poter aiutare la giovane mamma e il suo bambino a trovare una sistemazione definitiva in Italia.

La redazione di MonzaToday ha contattato la questura di Monza per avere delucidazioni in merito a questa vicenda. Dagli uffici di via Montevecchia ci hanno spiegato che Olga, come tutte le persone che sono scappate dalla guerra in Ucraina, possiede un permesso di protezione temporaneo. Un permesso che, peraltro, è ancora in corso di validità, tanto che il decreto legge 16/2023 prevedeva la proroga automatica di questi permessi di protezione temporanea fino al 31 dicembre 2023. Un tipo di permesso legato proprio alla situazione in Ucraina, a quella guerra che ha obbligato migliaia di persone (soprattutto donne, anziani e bambini) a trovare protezione in Italia e in altri Stati europei. Un permesso che, per sua natura, è legato alla situazione della guerra e decadrà nel momento stesso in cui il conflitto cesserà. Olga, quindi, può continuare a lavorare regolarmente in Italia, ma il suo permesso non può essere trasformato e quindi la domanda inoltrata non poteva essere esaudita.