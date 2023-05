La scuola brianzola dove in classe arrivano anche i cani

"E' da piccoli che si impara ad essere bravi cittadini e padroni educati da grandi". Questo il senso del progetto che a Brugherio l'associazione ConFido ha avviato nelle scuole con la pet therapy che porta in classe gli amici a quattro zampe.

L'associazione culturale senza scopo di lucro ha attivato la collaborazione con la scuola elementare Don Camagni e, con l'ausilio di una pet-therapist certificata, ha attivato un percorso di scoperta ed educazione all’approccio al cane e alle regole di educazione civica, "necessarie per vivere in una città più sicura e accogliente".

Il progetto: cani in classe

Gli incontri saranno con classi intere negli spazi esterni. I percorsi ludici saranno costruiti in base alle esigenze del gruppo e definiti dagli operatori professionisti insieme alle insegnanti. Gli incontri saranno condotti da operatori certificati I.A.A. (Interventi Assistiti con Animali), accompagnati dai loro amici a quattro zampe educati per le attività coi bambini.

"Si tratta di attività di tipo ludico-ricreativo e di socializzazione attraverso le quali si promuove la corretta interazione uomo-animale. L’obiettivo punta al miglioramento della qualità della vita e all’incremento del benessere dei bambini, attivando e sostenendo le loro risorse di crescita e progettualità individuale, e offrendo un’esperienza diversa nella routine scolastica" spiegano dall'associazione ConFido.

"Attraverso l’interazione sociale con un animale formato appositamente, i percorsi di Pet Therapy favoriscono il miglioramento dell’esperienza sotto diversi punti di vista: dall’aumento della fiducia in se stessi, all’elaborazione del linguaggio verbale e non-verbale nella comunicazione al miglioramento dello spirito di gruppo e facilitazione dell'inserimento nella classe oltre a dare corrette informazioni rispetto alla relazione uomo - animale nel contesto cittadino che sottopone i bambini e le famiglie a molti episodi in cui è importante sapersi comportare".

Queste iniziative sono particolarmente indicate per bambini che vivono in contesti fragili, per i bambini con disabilità, affetti da autismo o altri disturbi del neurosviluppo.

Gli incontri nella scuola brugherese prenderanno il via lunedì 22 e lunedì 29. "Due giornate per iniziare come progetto pilota sperando che piacerà, così potremmo divulgare in tutte le classi e tutte le scuole" annunciano dall'associazione.