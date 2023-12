Petardi e fuochi d'artificio pericolosi, illegali e tenuti in casa: 7 arresti e 36 denunce

Fuochi d'artificio illegali e pubblicizzati anche tramite i social network. Seguendo anche questa pista i baschi verdi meneghini hanno eseguito numerosi interventi a Milano e nell’hinterland che hanno permesso di sequestrare oltre 105.000 pezzi pericolosi ovvero fabbricati o detenuti illegalmente, per un totale di circa 3,7 tonnellate di materiale esplodente. Sono state denunciate a piede libero 36 persone e arrestate 7.

In alcuni casi la merce è stata trovata all’interno di abitazioni private dove veniva confezionata artigianalmente e conservata senza alcuna cautela. Parte degli artifici provenivano da altre regioni italiane, trasportati senza tenere conto delle più elementari regole di sicurezza.

Le operazioni condotte testimoniano la costante attenzione rivolta dalla guardia di finanza per le tutela della salute dei consumatori, e per la prevenzione di comportamenti non in linea con le normative vigenti e quindi suscettibili di ripercussioni per l’ordine e la sicurezza pubblica e per l’incolumità dell’intera collettività.