Petardi e principi di incendio, nottata di lavoro a Capodanno per i vigili del fuoco

Sono stati una ventina gli interventi di emergenza portati a termine dai vigili del fuoco del comando provinciale di Monza e Brianza nella notte di Capodanno in città e sul territorio della provincia. Altrettante le chiamate con richiesta di soccorso che hanno fatto accorrere le squadre dalla sede centrale e dai distaccamenti vicini: gli interventi hanno riguardato per la maggior parte piccoli incidenti e principi di incendio. "Non si sono verificate, fortunatamente, situazioni di particolare pericolo o interventi rilevanti" specificano dal comando provinciale dei vigili del fuoco.

I pompieri, a nottata conclusa, sono stati chiamati anche nella mattinata di domenica 1 gennaio a Monza, in zona Sant'Albino. I residenti infatti hanno notato a terra un artifizio pirotecnico apparentemente inesploso e hanno allertato i vigili del fuoco e la polizia locale per le verifiche in seguito alla segnalazione del gruppo di controllo di vicinato del quartiere.

Nell'ultimo anno i vigili del fuoco di Monza e Brianza hanno portato a termine 6.186 interventi di soccorso: lo scorso anno erano stati 5.839 con 300 emergenze in più gestite nel 2022 rispetto al 2021.