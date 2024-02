Studente fa esplodere un petardo, carabinieri e ambulanza a scuola

Un petardo fatto esplodere nei corridoi durante l'intervallo a scuola. E lunedì mattina, al Floriani di Vimercate, in via Bice Cremagnani, è subito scattato l'allarme con l'intervento a scuola di carabinieri e ambulanza del 118.

L'episodio, i cui contorni sono in fase di ricostruzione, è avvenuto intorno alle 10. Secondo quanto al momento ricostruito qualcuno durante una pausa dalle lezioni avrebbe acceso un petardo e lo avrebbe fatto scoppiare all'interno dell'istituto, in corridoio. Immediato l'intervento dei militari dell'Arma della compagnia di Vimercate e del personale sanitario. Per fortuna, a parte lo spavento, nessuno è rimasto ferito.

Forse una brava, uno scherzo di cattivo gusto dietro il gesto avvenuto all'interno della scuola superiore vimercatese. Sono in corso gli accertamenti per individuare lo studente o eventualmente il gruppo di alunni responsabili dell'accaduto. MonzaToday ha contattato il preside dell'istituto Floriani, Daniele Zangheri, e siamo in attesa di avere chiarimenti in merito all'accaduto.