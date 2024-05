La grossa pianta crolla sul muro e invade la strada: nessun ferito

Fortunatamente quando il grosso cedro è crollato sul muro invadendo la strada, non passavano auto e pedoni e quindi non risultano esserci feriti. I vigili del fuoco del comando di Monza e Brianza, con l'autopompa di Vimercate, sono intervenuti questa mattina sabato 25 maggio intono alle 8 per tagliare i rami che ostruivano il passaggio e mettere in sicurezza l'area interessata. Presente anche la polizia Locale.