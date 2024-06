Minacce e botte in piazza Cambiaghi e i ladri che scappano perdendo le banconote

“Sembrava la scena di un film: tutto è successo nell’arco di pochissimi minuti. Due persone si sono avvicinate a un uomo vicino all’auto, lo hanno minacciato e poi sono scappati con la refurtiva, con le monete di 20 euro che volavano per strada”.

A raccontare il fatto a MonzaToday è un lettore che ha assistito alla scena. Il fatto è accaduto poco prima delle 13 di lunedì 3 giugno a Monza, nella centralissima piazza Cambiaghi. “Stavo aspettando mio figlio che usciva da scuola (la media Confalonieri, ndr) - racconta -. Ero seduto in auto quando ho notato due giovani che scavalcavano la recinzione ed entravano nella piazza. Poi si sono seduti sul muretto. Sono uscito dall’auto e improvvisamente ho sentito le urla. Ho visto i due che aggredivano una persona, probabilmente, il proprietario dell’auto. Forse volevano rubargli la macchina, oppure farsi consegnare la borsa”. Le urla hanno richiamato l’attenzione delle persone che lavorano negli uffici. Immediata la telefonata alle forze dell’ordine, e qualcuno ha anche ripreso la scena coi telefonini consegnando poi le immagini alle autorità.

“Era il caos – ha proseguito il monzese che in quel momento si trovava in piazza Cambiaghi -. Uno dei malviventi si è anche ferito. Poi sono scappati, perdendo parte della refurtiva”. Sul posto sono poi giunte le pattuglie della polizia di Stato e della polizia locale. Sono in corso le indagini.

Intanto monta la rabbia e la preoccupazione per la situazione della centralissima piazza Cambiaghi che da anni è al centro delle cronache cittadini per condizioni di degrado e di microcriminalità. “Come genitore di un adolescente che frequenta la scuola in centro a Monza sono molto preoccupato per quanto avvenuto - spiega -. Per fortuna il fatto è accaduto poco prima che i ragazzi uscissero da scuola per raggiunge la piazza dove molti genitori li aspettano. Anche se la scuola è finita, il nostro timore è alto. Servono maggiori controlli, soprattutto adesso che arriva la bella stagione e i nostri figli escono anche la mattina e nella pausa pranzo. Devono poter passeggiare in totale sicurezza per le vie della città: non è possibile che in pieno centro all’ora di pranzo accadano scene da far west”.