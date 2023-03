"I portici sono stati ripuliti, ma i prati sono diventati le case e i bagni dei senzatetto"

Non c'è dubbio: adesso i portici di piazza Cambiaghi brillano. Ma il problema del degrado nella centralissima piazza monzese a pochi passi dal Duomo resta. La denuncia arriva da alcuni cittadini che ogni giorno la attraversano. "La piazza è cambiata - segnala un monzese alla redazione di MonzaToday -. Forse l'assessore alla Sicurezza Ambrogio Moccia ha fatto il miracolo. Sotto i portici di piazza Cambiaghi non ci sono più i senzatetto. Non solo. Ho notato che anche il pomeriggio non ci sono più gli spacciatori. Un bel risultato, ma c'è ancora qualcosa che no va".

Il problema delle persone senza fissa dimora che hanno scelto la centralissima piazza come casa sotto le stelle non è stato risolto. "Hanno abbandonato i portici e si sono trasferiti sui prati e vicino alle siepi. Lì dormono anche in pieni giorno, e usano la piazza come loro bagno. Ci sono sacchetti di cibo, lattine, bottiglie e sporcizia ovunque". La denuncia di situazioni di degrado in piazza Cambiaghi ormai prosegue da anni. I portici erano stati trasformati in luoghi di bivacco dai senzatetto che rifiutavano di accedere al dormitorio comunale. Una piazza diventata non solo luogo di degrado, ma anche di violenza con costanti segnalazioni di risse tra persone senza fissa dimora, spesso in preda ai fumi dell'alcol e della droga. A novembre del 2022 l'amministrazione Pilotto aveva effettuato un intervento di allontanamento dei bivacchi dai portici e di pulizia dell'area. "I portici restano puliti e accessibili, ma il problema si è spostato di qualche metro più in là. Non è stato risolto", conclude il lettore.