Senzatetto vede i vigili e nasconde 17 dosi di droga sotto al materesso

Alla vista degli agenti della polizia locale ha preso l'involucro e lo ha nascosto sotto al materasso. Il fattto è accaduto settimana scorso a Monza, in piazza Cambiaghi. La piazza - a pochi passi dal centro e dove il giovedì e il sabato si svolge il mercato cittadino - è spesso al centro delle segnalazioni dei residenti e degli impiegati degli uffici per la presenza di senza fissa dimora che disturberebbero clienti e passanti.

Martedì scorso, durante un consueto controllo della piazza, gli agenti del pronto intervento hanno intercettato un uomo che, secondo le informazioni fornite dalla polizia locale, alla vista delle divese avrebbe cercato di nascondere un involucro sotto il suo materasso. Dalle verifiche effettuate nell'involucro erano presenti 17 dosi di eroina. Per l'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è scattato l'ordine di allontanamento da piazza Cambiaghi, ed è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Inoltre nella giornata di domenica 10 aprile nei giardinetti pubblici di via don Valentini gli agenti del Nost (Nucleo operativo sicurezza tattica) hanno intercettato un uomo di 39 anni che, secondo le informazioni fornite dalla polizia locale monzese, avrebbe ceduto alcuni grammi di droga a un ragazzino. Gli agenti, durante la perquisizione domiciliare, hanno rinvenuto nell'abitazione dell'uomo poco più di 4mila euro in contanti che sono stati sequestrati. Il 39enne è stato arrestato e il pubblico ministero della Procura di Monza ha disposto la custodia cautelare in carcere.