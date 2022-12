In piazza Cambiaghi con un coltello, fermato ha provato a ferirsi con una lametta

Si aggirava in piazza Cambiaghi con fare sospetto insieme ad un altro giovane. A notarli un cittadino che ha subito allertato le forze dell'ordine. Giunti sul posto gli agenti della polizia di Stato lo hanno perquisito e hanno scoperto che quel giovane aveva un coltello con una lama di 5 cm. Per lui - un ragazzo di 23 anni originario del Marocco e già noto alle forze dell'ordine per numerosi reati compiuti in Brianza e nel milanese - il questore Marco Odorisio ha disposto l'accompagnamento al Centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr) di Milano. Lì, grazie al posto messo a disposizione dalla Direzione centrale per l’immigrazione del dipartimento della pubblica sicurezza, il giovane sarà trattenuto per il tempo necessario all’esecuzione dell'espulsione per il definitivo allontanamento dal territorio nazionale.

Il fatto è accaduto ieri, giovedì 8 dicembre, a Monza in piazza Cambiaghi. Il giovane si aggirava con fare sospetto tra le auto parcheggiate. I poliziotti, giunti sul posto, dopo aver controllato che non fossero state danneggiate le vetture hanno perquisito il 23enne che aveva un coltello con una lama lunga circa 5 centimetri. Mentre il giovane stava per essere trasferito in questura gli agenti si sono accorti che stava tentava di estrarre dalla bocca una lametta con il chiaro intento di autolesionarsi. Gli agenti sono riusciti ad evitare il peggio: il 23enne è stato bloccato.

Dagli ulteriori accertamenti eseguiti i poliziotti hanno scoperto che il giovane era già noto per una lunga lista di reati. Arrivato in Italia nel 2018 era stato più volte denunciato per furto, nel 2019 era stato arrestato in flagranza di un furto in abitazione e, dopo aver scontato un periodo di detenzione in custodia cautelare, veniva condannato dal tribunale di Monza alla pena di un anno e sei mesi di reclusione e alla multa di 300 euro.

Ad aprile 2021 veniva nuovamente arrestato in flagranza del reato di furto di un furgone e sottoposto al divieto di dimora in tutta la Lombardia. Il giovane, in barba al provvedimento, ha continuato a muoversi indisturbato a Monza dove il mese dopo era stato denunciato per produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti. A luglio del 2021 veniva nuovamente condannato per furto aggravato: per lui un anno di reclusione e una multa di 200 euro. Scarcerato nel mese di maggio di quest'anno, a giugno veniva denunciato nuovamente in quanto, in concorso con altre persone, si era reso responsabile a Milano di una rapina aggravata di un telefono cellulare ai danni di un cittadino peruviano a bordo di un autobus e di porto abusivo di armi. Pochi mesi dopo veniva denunciato per interruzione di pubblico servizio in quanto, a seguito di una lite su un autobus, creava disagio a bordo di un autobus.