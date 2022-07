La piazza monzese dove c'è chi si spoglia nudo e si lava alla fontana

Bivacco, bottiglie di vetro abbandonate tra cui fare lo slalom, giacigli di fortuna e adesso anche le docce all'aperto, in mezzo alla piazza. A denunciare la situazione di degrado a cui quotidianamente assistono in piazza Cambiaghi ancora una volta sono i residenti. In alcuni scatti inviati alla redazione di MonzaToday si nota lo stato in cui versa l'area dove recentemente, con il caldo, qualcuno ha anche cominciato ad utilizzare la fontana presente in piazza come bagno, improvvisando anche una doccia.

Sacchetti di plastica utilizzati per contenere qualche effetto personale e cambio d'abito: qualcuno si è denudato, restando senza mutande, in pieno giorno, tra le auto parcheggiate e lo sgomento dei passanti. La richiesta che arriva da chi in piazza Cambiaghi vive è quella di maggiori controlli e di un presidio costante nell'area contro il degrado e gli eventuali episodi di microcriminalità nella piazza che sorge a pochi metri dal centro della città.