La piazza monzese trasformata in bar (abusivo)

"Birre già alle dieci del mattino, poi la situazione degenera nel corso della giornata e soprattutto della serata. Con una piazza piena di bottiglie e di lattine abbandonate. Poi, ironicamente, il comune di Monza ricorda ai commercianti il regolamento di polizia urbana per la somministrazione delle bevande alcoliche. Ma servirebbero maggiori controlli verso chi riesce a sviare il regolamento, con la piazza che poi si riempie di avventori che consumano birra e alcol contro ogni regola".

Questa la segnalazione arrivata alla redazione di MonzaToday da un cittadino. Il problema riguarda piazza Indipendenza, nel cuore del quartiere di San Carlo, a pochi passi dal centro storico. Una piazza molto frequentata e di passaggio, ma che a partire dal primo lockdown soffre problemi di ‘particolari’ frequentazioni. "All'epoca non sono mancati anche assembramenti in piazza con persone che, malgrado i divieti, continuavano a riunirsi portandosi direttamente da casa, o acquistando in qualche mini market birre e alcolici".

Un problema che continua ancora oggi con la piazza che poi viene trasformata in vespasiano a cielo aperto e in pattumiera con bottiglie di vetro e lattine abbandonate ovunque. Quando poi si è alzato un po' troppo il gomito il problema diventa anche di sicurezza e già in passato non sono mancati episodi di liti nella piazza. "Questa è una situazione molto pesante, sia per chi vive sia per chi lavora in piazza Indipendenza - prosegue il lettore -. Con i gestori dei locali che devono rispettare alla lettera le leggi e c'è persino chi ha dovuto ricorrere ai buttafuori per evitare problemi. Poi la piazza resta in balia di chi, invece, senza problemi non rispetta neppure il regolamento di polizia urbana. Piazza Indipendenza era una piazza meravigliosa ma per ritornare ad esserlo ha bisogno di controlli".