La piazza di Monza dove i ragazzi lanciano sedie e tavoli

Piazza Trento e Trieste in balia di gruppi di ragazzi che dal pomeriggio alla notte gridano, bivaccano e lanciano le bottiglie di birra appena scolate. Ma non solo. Nell'ultimo fine settimana hanno persino lanciato tavolini e sedie dei locali che avevano da poco abbassato la saracinesca.

La situazione di profondo degrado e mancanza di sicurezza è arrivata in consiglio comunale. A denunciare il problema il capogruppo di Forza Italia Massimiliano Longo che ha interrogato il sindaco Paolo Pilotto e l'assessore alla Sicurezza Ambrogio Moccia sui provvedimenti che intendono prendere. "So che non è un problema di facile e immediata soluzione - ha spiegato -. Ma non possiamo ignorarlo e rimandare gli interventi. La piazza, ormai, è in balia di vari gruppi di ragazzi che disturbano, danneggiano, e hanno comportamenti e un vocabolario tutt'altro che consono".

Ormai la piazza, come ha spiegato Longo, è presidiata da diversi gruppi. Ci sono quelli che si siedono sulle scale della biblioteca ragazzi e che si divertono a gridare e lanciare le bottiglie di vetro. Poi ci sono quelli che stazionano sotto i portici, nei pressi della banca, ostacolando il passaggio delle persone e rispondendo in malo modo a coloro che li richiamano all'ordine. Poi ci sono quelli che la sera, probabilmente in preda ai fumi dell'alcol, lanciano le sedie e i tavolini dei bar dopo che i proprietari hanno chiuso i locali. “È successo sabato sera - prosegue Longo -. Hanno preso le sedie e le hanno scaraventate contro al Monumento ai caduti".

Il capogruppo azzurro ha inoltro spiegato che, questi gruppi, non appena vedono i lampeggianti delle forze dell'ordine scappano a gambe levate, per poi ritornare sui gradini della biblioteca o sotto ai portici.